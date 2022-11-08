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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Kristersson'u kabul etti
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.11.2022
60 saniyede bugün (08 Kasım 2022)

Kapadokya'da peribacalarına zarar veren 400'den fazla yapı kaldırıldı
Tekirdağ'da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Emine Erdoğan: Temizlik, gündelik ve alelade bir pratikten ziyade inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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