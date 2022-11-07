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Ağrı'da yolcu otobüsü ile iki tırın karıştığı kazadan yaralı kurtulan yolcular, kaza anında yaşadıklarını anlattı.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.11.2022
60 saniyede bugün (07 Kasım 2022)

Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler Öztürk ve Esmer'in ailelerine taziye mesajı
İletişim Başkanlığı 31 Ekim-6 Kasım 2022 Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Emniyet Genel Müdürlüğünden iddialara yanıt
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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