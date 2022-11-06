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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Panaroma 25 Aralık Müzesi'nde “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Programı”nda konuştu
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.11.2022
60 saniyede bugün (06 Kasım 2022)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız
Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız son yolculuğuna uğurlandı
TBMM Başkanı Şentop'tan, şehit askerler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler Yıldız ve Güner'in ailelerine başsağlığı mesajı
Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

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