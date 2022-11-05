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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da İSAR Vakfı Mezuniyet Töreni’nde konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.11.2022
60 saniyede bugün (05 Kasım 2022)

Bitlis’te başıboş köpeklerin ısırdığı 2 çocuktan biri Ankara'daki tedavisinin ardından evine döndü
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'5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi' sonuç bildirgesi yayımlandı
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