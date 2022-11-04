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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.11.2022
60 saniyede bugün (04 Kasım 2022)

Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
Abant'ta kullanılacak elektrikli faytonun deneme sürüşü yapıldı
Bakan Yanık: Ulaşamadığımız tek bir kadının kalmaması için tüm Türkiye'de her bir hanenin kapısını çalıyoruz
'21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu' Hilton İstanbul'da başladı
İzmir'deki depremde balkondan atlayan genç vefat etti

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