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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.11.2022
60 saniyede bugün (03 Kasım 2022)

Nuri Demirağ'ın 81 yıl önce Sivas'ta yaptırdığı havalimanı sivil uçuşlara açılacak
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
İçişleri Bakanı Soylu: Bir iftira ve yalan siyasetiyle, bir dezenformasyonla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmeliyim
Hukukçuları buluşturan 3. Avrasya Hukuk Kurultayı Budva'da başladı

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