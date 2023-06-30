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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Haziran 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
60 saniyede bugün (30 Haziran 2023)

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı çok sayıda silah ele geçirildi
Bayram tatilini doğada geçirmek isteyenler Abant'ta yoğunluk oluşturdu
Tunceli'de 16 bin 370 dekar tarım arazisi güneş enerjisiyle sulanacak

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