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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Haziran 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
60 saniyede bugün (29 Haziran 2023)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Depremin yaralarını devlet ve millet olarak hep birlikte saracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle telefonda görüştü
Pilotlar, tanker uçaklarıyla havadan yakıt ikmalini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in telefonundan Bayburtlulara seslendi

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