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Trabzonspor’un prensip anlaşması sağladığı futbolcu Joaquin Fernandez Moreno İstanbul Havalimanı’na geldi
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Haziran 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
60 saniyede bugün (28 Haziran 2023)

Altun: NATO'da müttefikimiz olmak isteyenler İslam karşıtı teröristlerin yıkıcı davranışlarına izin veremez
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kilis'te çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez
Adalet Bakanı Tunç: İnsanların kutsallarına hakaret, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez
Dışişleri Bakanı Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eylemi lanetledi

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