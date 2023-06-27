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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Haziran 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
60 saniyede bugün (27 Haziran 2023)

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Kocaeli'de Japonya İşbirliği Ajansının desteğiyle afet araştırma ve eğitim kompleksi kurulacak
İstanbul'da arife günü kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör bitinceye kadar mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bayramda deprem bölgesini ziyaret edecek

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