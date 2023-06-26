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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Haziran 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
60 saniyede bugün (26 Haziran 2023)

Bakan Ersoy: Turizmde 2028'e kadar 100 milyar dolar gelir hedefimiz var
Sarp Sınır Kapısı'nda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
İl il bayram namazı saatleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Bakan Yerlikaya: Terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımız durmadan devam edecek

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