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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Haziran 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
60 saniyede bugün (25 Haziran 2023)

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
Mahra'nın babası sahipsiz köpek sorunuyla mücadelesini sürdürüyor
Iğdır'da su kanalına düşen büyükbaş hayvan kepçeyle kurtarıldı
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor
Bakan Uraloğlu, bazı köprü ve otoyollar ile havalimanlarında araç ve yolcu rekoru kırıldığını bildirdi

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