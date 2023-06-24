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DRON - Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM İstanbul-Edirne Otoyolu İSTOÇ mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşturuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Haziran 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
60 saniyede bugün (24 Haziran 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan LGBT propagandasına tepki
Kurban Bayramı tatili Antalya'da hareketliliği artırdı
Cumhurbaşkanlığından "AB'den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Programlarına Katılımın Yönetimi" genelgesi
Balıkesir'de 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı

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