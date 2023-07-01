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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
60 saniyede bugün (01 Temmuz 2023)

Antalya'ya 6 ayda hava yoluyla gelen turist sayısı 5,5 milyonu geçti
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığına ödül
Bakan Göktaş: Adıyaman'da toplam 22 bin 527 konutun yapımı sürüyor
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1 PKK'lı terörist yakalandı
İzmir'de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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