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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
60 saniyede bugün (02 Temmuz 2023)

Bakan Özhaseki: Bundan sonra belki yeni birtakım tedbirler alarak sıfır toleransla önümüze bakmamız icap ediyor
Sağlık Bakanlığının Kurban Bayramı tatili dönüş trafiği için tedbirleri devam ediyor
İstanbul'da havalimanı ve otogarda tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor
Kutsal topraklarda 30 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Avrupa'da yaşayan Türklerin tatil için yurda gelişleri sürüyor

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