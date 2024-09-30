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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Eylül 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
60 saniyede bugün (30 Eylül 2024)

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa tartışmalarının şeffaf bir zemin içerisinde yapılması en hayati hususlardan birisi
ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak
İzmir, Çeşme ve Kuşadası'na bu yıl kruvaziyerlerle 744 bin yolcu geldi
Konya-Ankara kara yolunda toz taşınımı etkili oldu
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