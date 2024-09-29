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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Eylül 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
60 saniyede bugün (29 Eylül 2024)

Somali'ye yardım malzemesi ulaştıracak "İyilik Gemisi" Mersin'den yola çıktı
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 9'u terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı
Manisa Alaşehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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