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Stockholm'de İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım protesto ediliyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Eylül 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
60 saniyede bugün (28 Eylül 2024)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in, soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır
Türkiye, Mineral Güvenliği Ortaklığı Forumu'na katılacak
İstanbul'da yarın akşamdan itibaren hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece düşecek
İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

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