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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulunuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Eylül 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
60 saniyede bugün (27 Eylül 2024)

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda F-16 hazırlık eğitimi mezuniyet töreni yapıldı
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesinden Türkiye’nin çabalarına övgü
Emine Erdoğan New York'ta BM Genel Kurulu marjında yoğun bir program yürüttü
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Anayasa'nın ilk 4 maddesi) Bunu ısrarla gündeme getirmek lüzumsuz zaman kaybı
İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'dan ayrılan yabancı uyruklular gemiyle Mersin'e geldi

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