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İsrail güçleri Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bulunan Zahraa Hastanesi'nin yakındaki bir binayı vurdu. Son duruma ilişkin olay yerinden canlı yayındayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile baş başa görüştü. VTR
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
60 saniyede bugün (01 Ekim 2024)

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'u resmi törenle karşıladı
Dışişleri Bakanlığı: Vatandaşlarımızın Lübnan'dan tahliyesi için alternatif planlar hazırlanmıştır
Manisa'da tırın çarptığı midibüsün devrilmesi araç kamerasınca görüntülendi
İstanbul'a misafir edilen Gazzeliler için Boğaz turu

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