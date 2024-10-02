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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
60 saniyede bugün (02 Ekim 2024)

Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı
Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor
Dilan ve Engin Polat çifti "vergi kanununa muhalefet" suçundan ifade verdi
Sakarya'nın Karasu sahilindeki kıyı erozyonu sürüyor
Doğu Karadeniz'de yağışlar son 2 yılda uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti

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