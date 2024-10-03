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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuşuyor Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor Üsküdar önlerinde gemi kazası meydana geldi - VTR
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
60 saniyede bugün (03 Ekim 2024)

İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Filistin mesajı
Marmara'da, Ege Denizi, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nda yaşayan grida görüldü
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

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