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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
60 saniyede bugün (04 Ekim 2024)

Tarım ve Orman Bakanlığı: 98,6 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi, çiftçilerin hesaplarına aktarıldı
Hataylı depremzede çocuklar TEKNOFEST Adana'da
Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, öncesinde 2 kadını öldürdüğü belirlendi
MSB'den Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

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