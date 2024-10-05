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İtalya’nın başkenti Roma’da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1. yılı nedeniyle Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
60 saniyede bugün (05 Ekim 2024)

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına çizimlerle tepki gösterdiler
Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sao Tome ve Principe Başbakanı Trovoada'yı kabul etti
Manisa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurladı

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