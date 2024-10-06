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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
60 saniyede bugün (06 Ekim 2024)

AK Parti Sözcüsü Çelik, AA'nın TEKNOFEST Adana'daki standını ziyaret etti
Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi
TİKA Latin Amerika'da işbirliği projelerine devam ediyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din adamları ile "Barışa çağrı" açıklaması yaptı
Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

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