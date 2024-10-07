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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce’de STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
60 saniyede bugün (07 Ekim 2024)

Kabine üyelerinden, İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılına ilişkin paylaşım
Üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin açıklama

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