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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
60 saniyede bugün (08 Ekim 2024)

Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Üsküdar'da "Gazze: Acının ve Umudun Renkleri" etkinliği yapıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda acil durum tatbikatı yapıldı
Malatya'da halk otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 25 kişi yaralandı

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