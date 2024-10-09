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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
60 saniyede bugün (09 Ekim 2024)

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlığına Mustafa Kurtaran seçildi
Discord'da bir çocuğun da bulunduğu görüntüler üzerine açılan soruşturmanın şüphelisi tutuklandı
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak, acil organ nakli bekleyen vatandaş için havalandı
Lübnan'dan tahliye edilen ABD vatandaşları uçakla İstanbul'a getirildi

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