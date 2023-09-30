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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Bakü’de Uluslararası Türkiye Mezunları Azerbaycan Buluşması ve Türkiye Mezun Ödülleri Programı’nda konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
60 saniyede bugün (30 Eylül 2023)

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Amasya'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Gaziantep'te "Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi" sona erdi
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkisini gösteriyor
Eskişehir ve Kütahya çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Mogan Gölü'ndeki tatbikatının görüntülerini paylaştı

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