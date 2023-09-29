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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havaalanı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
60 saniyede bugün (29 Eylül 2023)

İstanbul'da denizi kirleten gemiye yaklaşık 31,9 milyon lira para cezası kesildi
İstanbul Valiliğinden yarın için kuvvetli yağış uyarısı
Türkiye, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonu en ağır şekilde kınadı
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir

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