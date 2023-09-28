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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
60 saniyede bugün (28 Eylül 2023)

Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda uzun ve geniş araçlar trafiği aksattı
Kartal'da İETT otobüsünde yolcular arasında çıkan koltuk kavgası cep telefonuyla görüntülendi
Ülke genelinde araçlarda ışık donanımları ve kullanımına yönelik denetim
Prens Edward, Ankara'da Chevening Burs Programı'nın 40. yılı resepsiyonuna katıldı
Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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