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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
60 saniyede bugün (27 Eylül 2023)

Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Isparta'da camiye ayakkabıyla giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Bakan Göktaş: Devlet korumasındaki 1017 arkadaşımız kamudaki görevine başlıyor
Çanakkale'de yıldırım isabet eden ormanlık alanda yangın çıktı
THK "ambulans helikopterleri"nin satışında son söz mahkemenin

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