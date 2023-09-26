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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
60 saniyede bugün (26 Eylül 2023)

MSB: Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 11'i FETÖ üyesi 17 kişi yakalandı
Samsun'da kamyon ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 91. sayısını yayımladı
Azerbaycan'ın Guba şehri, "Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Başkenti" ilan edildi
Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor

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