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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
60 saniyede bugün (25 Eylül 2023)

Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasında savcı mütalaasını verdi
TÜBİTAK-SAGE'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Ankara'daki halk otobüslerinde tüm ücretsiz biniş kartları bir çözüm bulunana kadar geçerli olacak

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