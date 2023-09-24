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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
60 saniyede bugün (24 Eylül 2023)

Anadolu Otoyolu'nda tıra çarptıktan sonra yanan çekicinin şoförü öldü
Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Atakule, Suudi Arabistan Milli Günü'nün 93. yıl dönümüne özel ışıklandırıldı
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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