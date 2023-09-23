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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
60 saniyede bugün (23 Eylül 2023)

Ticaret Bakanı Bolat: Bu eserler bugünü geleceğe taşıyacaktır, ölümsüzleştirecektir
İçişleri Bakanı Yerlikaya 85 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi
Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'da otluk alanda çıkan, tersane ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

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