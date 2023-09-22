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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
60 saniyede bugün (22 Eylül 2023)

Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
İçişleri Bakanı Yerlikaya İzmir'deki DEAŞ operasyonuna ilişkin görüntüleri paylaştı
Diyanet İşleri Başkanlığı 20 mühendis alacak
Adalet Bakanı Tunç, müzeye dönüştürülecek Diyarbakır Cezaevi'ni ziyaret etti
Kamu Başdenetçisi Malkoç, göç idaresinde Türkiye modelini yabancı mevkidaşlarına anlattı

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