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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
60 saniyede bugün (21 Eylül 2023)

Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı
Kerkük Valiliğinden "ihmale uğrayan" Türkçenin şehirde resmi dillere eklenmesi talimatı
Malatya Gelinciktepe'deki 726 kalıcı konutun aralıkta teslim edilmesi planlanıyor
Erzurum'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
Bahçelievler'de kolonu patlayan 5 katlı bina mühürlendi

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