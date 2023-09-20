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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
60 saniyede bugün (20 Eylül 2023)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları destekliyoruz
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Türk Kızılay, 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini Libya'ya ulaştırdı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, maden ocağında işçilerle bir araya geldi

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