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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Süper Lig’in 7. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
60 saniyede bugün (01 Ekim 2023)

Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı ziyaret etti
İzmir Buca'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Yaşlı Destek Programı kapsamında 60 yeni proje başvurusu alındı

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