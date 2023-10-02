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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
60 saniyede bugün (02 Ekim 2023)

Orta ve Doğu Karadeniz'e yönelik sağanak uyarısı
Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Sakarya'da meydana gelen trafik kazasının ardından kara yolu ulaşıma kapandı
Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı
Fatih'te yolcudan fazla ücret isteyen taksicilere ceza kesildi

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