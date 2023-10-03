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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
60 saniyede bugün (03 Ekim 2023)

Bakan Uraloğlu, yarın Kazakistan Uluslararası Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak
İzmir'de 401 bin 260 "sentetik ecza" ele geçirildi
Kocaeli'de yeniden görülen "Palu ailesi" davasında karar
Silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Sultangazi'de hareket eden otomobilin el frenini çeken öğrenci kazayı önledi

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