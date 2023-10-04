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Fenerbahçe Futbol Takımı kafilesi, Slovakya’nın Trnava kentinde kamp yapacağı otele geldi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. - VTR
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
60 saniyede bugün (04 Ekim 2023)

Gazeteci Merdan Yanardağ'a 2,5 yıl hapis cezası verildi
İzmir depreminde yıkılan binanın statik raporuna yetkin olmayan mühendis imza atmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi
Türk silah üreticileri büyük oynuyor
Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu

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