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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen “Çankırı Tanıtım Günleri” etkinliğinde konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
60 saniyede bugün (05 Ekim 2023)

Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Şehit polis memuru Emirhan Şimşek'in cenazesi Hatay'da defnedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı
İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı
Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: Yaklaşık 10 bin konut, kış gelmeden hak sahiplerine teslim edilecek

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