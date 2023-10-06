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Gaziantep-Nurdağı D400 kara yolunda bir kamyon çevresinde seyir halindeki araçlara çarptı
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
60 saniyede bugün (06 Ekim 2023)

Gaziantep'te seyir halindeki kamyon trafik ışığındaki 3 araca çarptı: 5 ölü, 17 yaralı
"Türk savaş uçakları Suriye'nin Derik bölgesinde hastane bombaladı" iddiası yalanlandı
Terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Ankara'da 11 katlı binanın açık otoparkı çöktü
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı

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