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İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
60 saniyede bugün (07 Ekim 2023)

Van'da eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı
MSB Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyon görüntülerini paylaştı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
THY, Tel Aviv yolcularına biletlerde iptal ve erteleme hakkı tanıdı
Afşin'de deprem konutları yükseliyor

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