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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne başlattığı bombardıman devam ediyor. Gazze’den yayındayız.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
60 saniyede bugün (08 Ekim 2023)

Çanakkale'de orman yangını çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefret suçlarına göz yumanlar, farklı kültürlerin bir arada yaşama iradesini dinamitlemektedir
Bakan Fidan, Ürdünlü ve İspanyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhur İttifakı liderlerinden tebrik telefonu
Trafik kazaları 9 ayda 2 bin 253 can aldı

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