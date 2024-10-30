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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
60 saniyede bugün (30 Ekim 2024)

Hac kurası yarın çekilecek
TCG Anadolu'da konuşlu Tabur Çıkarma Kuvveti'nden NEPTUNE STRIKE 24.2 kapsamında eğitim
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 170 kilogram uyuşturucu yakalandı
Bakan Güler'in davetiyle Hakkari'den Ankara'ya gelen 10 öğrenci Anıtkabir'i ziyaret etti
Bozkurt'ta selden zarar görenler için yapılan TOKİ konutlarının kurası çekildi

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