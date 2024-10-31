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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
60 saniyede bugün (31 Ekim 2024)

Senegal Cumhurbaşkanı Fay: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a işbirliğini savunma alanında güçlendirme ihtiyacı olduğunu belirttik
Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz
Türkiye'den Avrupa Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'na ilişkin tepki
İstanbul'da "Narkoçelik-44" operasyonunda 3 ton 515 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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