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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ Merkez Yerleşkesi’nde ‘’T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni’’nde konuşuyor. TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'nde GÖKBEY, ATAK, HÜRJET, HÜRKUŞ ve ANKA-3 gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Anıtkabir’i ziyaret ediyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
60 saniyede bugün (29 Ekim 2024)

Polis adayları Cumhuriyet'in 101. yılını ışıklı koreografi gösterisiyle kutladı
Savaş gemisi TCG Poyraz, Kocaeli'de halkın ziyaretine açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar durmak yok
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 29 Ekim, bağımsızlık aşkının sonsuzluğa kadar uzandığı bir destandır

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